Корейцы изобрели эликсир молодости

Группа южнокорейских ученых под руководством Ким Чхоль Чжина из Корейского института изучения продовольствия (КФРИ) изобрела эликсир молодости.

Они выделили из плодов дыни компоненты ликопина, который может применяться для лечения рака и борьбы с процессом старения. Разработанная корейцами методика выделения этого каротиноида и антиоксиданта намного эффективнее и позволяет получать более высокое содержание ликопина, чем ранее из томатов.

Ликопины - это содержащиеся в овощах и фруктах природные красители красного цвета, показавшие свою эффективность против различных онкологических заболеваний и способных также замедлять старение. Если применяемые в иностранных лабораториях и на производстве за рубежом методы позволяют получать от 1 до 15% ликопина, то метод Кима демонстрирует на выходе уровни порядка 80%.

Корейцы не только получают более высококачественный ликопин из фруктов, но и разработали способы его применения в медицине.

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