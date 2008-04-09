5 советов гинеколога: на каждый день и на всю жизнь

Наши советы помогут вам сохранить репродуктивное здоровье. Они также научат определять, что с точки зрения гинекологии является нормой, а что выходит за ее рамки и требует лечения.

1. Обращайте особое внимание на выделения. Вообще-то они бывают у всех, только у одних всегда прозрачные, у других в какой-то момент становятся желтоватыми и более густыми. Они стабильны лишь в одном случае: когда женщина принимает оральные контрацептивы. Очень важно регулярно отслеживать, как меняется количество и консистенция выделений в течение менструального цикла. Это поможет вовремя заметить те или иные отклонения. Их необычные свойства являются признаком какого-то заражения, тем более если есть и другие сопутствующие симптомы.

Например, белые творожистые выделения и сильный зуд обычно свидетельствуют о грибковой инфекции. Жидкие бесцветные с сомнительным запахом, появляющиеся после занятий сексом, могут быть признаком бактериального вагиноза — самой распространенной половой инфекции у женщин в возрасте до 40 лет. А неприятно пахнущие зеленоватые и пузырящиеся говорят о наличии трихомониаза.

Женщинам в возрасте 15–25 лет, ведущим половую жизнь, рекомендуется ежегодно сдавать анализ на хламидии. Если результат окажется положительным, необходимо провериться и на наличие гонококков. Это возбудители гонореи — венерического заболевания, которое обычно сопутствует хламидиозу.

2. Не игнорируйте повторяющиеся симптомы. У 75 % женщин хотя бы раз бывает грибковая инфекция — кандидоз, или молочница. Если вы можете определить ее у себя самостоятельно, воспользуйтесь специальными вагинальными суппозиториями или кремами. Если же вы не уверены в диагнозе или болезнь после курса лечения не проходит, обратитесь к гинекологу

Сделав анализы, чтобы исключить другие грибковые заболевания и инфекцию, он назначит дифлюкан. Можно полностью излечиться, приняв внутрь всего 1 капсулу этого лекарства. Правда, оно может негативно отразиться на печени, но совершенно не влияет на действие противозачаточных таблеток.

Вирус генитального герпеса «живет» в организме почти у 90 % землян. Однако активизируется он лишь у 10–20 % инфицированных, чаще всего при ослабленном иммунитете, простуде или стрессе. Им можно заразиться не только во время секса, но и при пользовании предметами личной гигиены больного человека.

3. Помните о факторах, способствующих развитию инфекции. Увеличивает риск заболеваний всё, от чего зависит уровень гормонов и кислотно-щелочной баланс влагалища: диабет, беременность, антибиотики, таблетки-контрацептивы. Держите дома антигрибковые лекарства и начинайте принимать их при первых признаках болезни. Кстати, антибиотики и оральные противозачаточные препараты повышают вероятность бактериального вагиноза, который часто путают с грибковыми инфекциями и пытаются лечить теми же средствами. Если заметите его симптомы (например, запах выделений), срочно идите к доктору.

Спровоцировать инфекцию могут и другие факторы. Делая спринцевание, вы вымываете из влагалища полезные бактерии, регулирующие численность болезнетворных, что часто приводит к вагинозу. Гель для душа или парфюмированные присыпки, которыми вы пользуетесь для интимной гигиены, нарушают естественную защитную флору влагалища.

Эти продукты могут вызвать аллергическую реакцию, так называемый неспецифический вагинит. Поэтому, если вы подозреваете, что ароматическая соль для ванны, которую вам подарили, вызывает раздражение слизистой влагалища, выбросите ее без сожаления.

4. Никогда не пренебрегайте безопасным сексом. Не стоит терять бдительность, даже если вы совершенно уверены в своем партнере.

Помните, что лучшее средство защиты от заболеваний, передаваемых половым путем, — это презерватив. Правда, 100-процентной гарантии он тоже вам не даст. Поэтому, если вы заметите у себя какие-либо подозрительные симптомы, сразу же обратитесь к врачу.

Гепатит В — единственная болезнь, передающаяся половым путем, против которой разработана вакцина. Профилактическая прививка делается в три этапа. Каждые 10–12 лет ее необходимо повторять.

5. Регулярно проходите медицинское обследование. Многие женщины уверены: отрицательный результат традиционного при осмотре мазка на пробу Папаниколау автоматически означает, что у них нет венерических заболеваний. И глубоко ошибаются. Он говорит лишь об отсутствии раковых клеток и вируса папилломы.

Вот почему, даже если вас ничего не тревожит, дважды в год необходимо посещать гинеколога и делать все анализы. Особенно когда появляется новый сексуальный партнер — ведь это увеличивает риск бактериального вагиноза, хламидиоза и трихомониаза.

Такие заболевания проходят без выраженных симптомов и в запущенном состоянии могут привести к бесплодию, внематочной беременности или преждевременным родам. Кроме того, они увеличивают вероятность заражения вирусом иммунодефицита: ведь если у вас есть хотя бы одна гинекологическая инфекция, защитные функции организма снижены, и вы уязвимы для ВИЧ.

urolocus.ru