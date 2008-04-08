Запрет строительства на территории Октябрьской больницы - нелегетимен

Запрет строительства на территории Александровской (бывшей Октябрьской) клинической больницы Киева нелегетимен до решения сессии Киевского городского совета.

Об этом сообщила депутат Киевского городского совета, врач Ольга БОГОМОЛЕЦ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«На сегодня мы довольны, что незаконная застройка временно прекращена», - сказала она.

Однако, по словам О.БОГОМОЛЕЦ, ни заявления мэра, ни заявления застройщика (компании «ЖитлоБуд») не являются юридически легитимными. В то же время городской голова столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ распорядился не проводить сессию до 12 июня 2008 года.

Депутат Киевсовета выразила благодарность Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО за вмешательство в ситуацию, после чего отреагировали и правительство и местная власть.

О.БОГОМОЛЕЦ также отметила, что 16 апреля в Шевченковском райсуде Киева состоится судебное заседание, где будет рассматриваться вопрос незаконной застройки на территории больницы.

«Только после решения суда можно будет не переживать за дальнейшую судьбу больницы», - уточнила она.

О.БОГОМОЛЕЦ выразила обеспокоенность тем, что «ЖитлоБуд» не признает своей вины и ущерба, причиненного территории больницы, при этом остановка строительства не прошла безболезненно: несколько человек получили травмы, разрушен склон, около 300 деревьев уничтожено.

При этом, по ее мнению, компания-застройщик должна восстановить склон на территории больницы, вернуть землю, а также засадить деревьями по решению суда.

«Почему до сих пор ЧЕРНОВЕЦКИЙ не дал поручения об одностороннем расторжении договора?», - спросила депутат Киевсовета.

По ее данным, все основания для расторжения договора с «ЖитлоБуд» у мэра Киева есть: срок договора истек в 2007 году, а компания не выполнила своих инвестиционных обязательств.

Как отметила О.БОГОМОЛЕЦ, нет уверенности, что в будущем на территории больницы не появятся другие инвесторы и не начнется новое строительство.

По словам О.БОГОМОЛЕЦ, в связи с этим коллектив Октябрьской больницы на общем собрании 3 апреля принял решение о воссоздании рекреационной зоны, высадке деревьев, а также о строительстве мемориального комплекса «Победы медицины над эпидемиями».

По мнению врача, мемориал будет напоминать о жертвах холеры, СПИДа, сибирской язвы и туберкулеза.

В свою очередь, директор Института ветеринарной медицины Анатолий ОБРАЖЕЙ сообщил, что возбудитель сибирской язвы сохраняется в почве не менее 110 лет. По его мнению, точно определить место концентрации спор сибирки по прошествии 20 лет невозможно, однако если есть данные, что на этом месте было захоронение больных сибиркой, строить на такой территории опасно и лучше не нарушать структуру грунта во избежание распространения инфекции.

Он настаивает на проведении сессии Киевсовета до июня с вынесением вопросов об отмене выделения компании-застройщику земельного участка, создании мемориального комплекса и восстановлении разрушенного склона и высадкой деревьев.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пообещала восстановить сад на территории Октябрьской больницы, где велось строительство жилого дома.

По данным первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА, ООО "Финансово-строительная компания "ЖитлоБуд" в одностороннем порядке приняло решение остановить строительство жилого дома по улице Шелковичной, 39/1-А в Киеве на территории Октябрьской больницы.

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ своим распоряжением от 31 марта остановил строительство жилого дома на территории больницы в связи с обнаруженными нарушениями.