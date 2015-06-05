В Украине объявлено штормовое предупреждение
11:12, 05 июня 2015Страна
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Днем 5 июня в южной части и восточных областях грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в отдельных пунктах град
REUTERS
В Украине на сегодня, 5 июня, объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
«Штормовое предупреждение по Украине. Днем 5 июня в южной части и восточных областях грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в отдельных пунктах град», - говорится в сообщении.
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