В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине на сегодня, 5 июня, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

«Штормовое предупреждение по Украине. Днем 5 июня в южной части и восточных областях грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в отдельных пунктах град», - говорится в сообщении.