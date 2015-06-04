Завтра в Верховной Раде будут слушать Квиташвили
21:24, 04 июня 2015Страна
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Завтра в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству будет докладывать министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили.
Народные депутаты заслушают Квиташвили
Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат от “Блока Петра Порошенко” Ирина Геращенко сообщила в комментарии журналистам.
“Мы еще дискутируем этот вопрос, но, точно, там будет министр здравоохранения Квиташвили. И мы хотим, чтобы также в рамках принятого постановления Верховной Рады относительно выполнения плана действий по визовой либерализации также отчитывалось правительство, в частности, и Министерство внутренних дел”, - сказала Геращенко и отметила, что члены Кабмина должны отчитываться по этому вопросу в парламенте ежемесячно.
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