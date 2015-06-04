Пострадавшие во время обстрелов в Марьинке получают медицинскую помощь от Штаба Ахметова



Специалисты Гуманитарного штаба Рината Ахметова начали обработку заявок на оказание медикаментозной помощи 11 взрослым мирным жителям с травмами различной степени тяжести, которые пострадали в результате боевых столкновений за минувшие сутки в Марьинском районе и Донецке.

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В Донецкой областной травматологической больнице на стационарном лечении находятся 9 человек. Возраст пострадавших от 50 до 85 лет.

В Кураховскую городскую больницу на стационар поступили 2 мирных жителя. Один из них находится без сознания и его личность пока не установлена.

По поручению Рината Ахметова, Гуманитарный штаб оперативно окажет медикаментозную помощь мирным жителям, которые пострадали в ходе боевых действий 3 июня и находятся в больницах. Специалисты Штаба уже принимают и обрабатывают заявки от медиков на необходимые препараты. При первой же возможности, при открытии блокпостов и возобновлении движения в сторону Донецка, медикаменты будут доставлены в медучреждения.

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Волонтеры Штаба продолжают собирать всю информацию о раненых мирных жителях, взрослых и детях, чтобы выяснить их состояние и необходимость помощи в экстренном лечении и обеспечении медикаментами.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова просит родственников и знакомых раненых мирных жителей, а также всех, кому известна информация о пострадавших в результате военных действий 3 июня, особенно о детях, обращаться на горячую линию Гуманитарного штаба 0800 509 001.