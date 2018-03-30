Су джок-терапия: ”посадите” лен... на мизинце

Вероятно, нет такого человека, который не удивлялся бы, откуда в маленькой семечке столько могучей силы, которая дает жизнь большому растению. А если применить эту силу для лечения болезней, заставив ее послужить здоровью человека? Именно это было на уме у основателей су джок-терапии - оригинального лечения, которое возникло в Южной Корее. Даже сами специалисты су джок считают, что нею с легкостью может овладеть любой. КУДА ЗАКРЕПИТЬ СЕМЕЧКО В переводе с корейского языка "су" - "кисть", а "джок" - "стопа". Считается, что наши кисти и стопы - своеобразные миниатюрные проекции человека. Если прикладывать семена к активным точкам, которые соответствуют больному месту, то зерна поделятся своей энергией с пораженным участком и заберут от нее болезни.

Но как найти это соответствие? Для этого протяните руки вперед ладонями кверху. Большие пальцы будут соответствуют голове. На указательном пальце правой кисти и мизинце левой расположены точки, которые отвечают за здоровье правой руки. Средний палец правой кисти и безымянный левой отвечают правой ноге. На безымянном пальце правой кисти и среднем пальце левой руки расположены точки, которые оберегают здоровье левой ноги. Мизинец правой кисти и указательный палец левой отвечают за самочувствие левой руки.

Восточные целители считают, что первая фаланга большого пальца соответствует голове, вторая - шее. Возвышение ладони в основе большого пальца отвечает грудной клетке. Граница большого пальца и ладони - это проекция диафрагмы, которая отделяет грудную клетку от брюшины, а вся ладонь соотносится с областями живота. Таким же образом следует рассматривать и стопы ног. К тому же тыльные участки кистей отвечают за поверхность тела, которая открыта солнцу - ягодицы, спина, затылок, внешние поверхности рук и ног. Влияя на тыльные участки кистей и стоп, врачи су джок успешно лечат болезни позвоночника и почек, головную боль, боль в плечах и других органах. А вот если прикладывать семена к активным точкам на ладонях и подошвах, можно справиться с болезнями груди и живота и всех органов, которые расположены на лице человека.

Например, у вас болит голова в височном участке. Специалисты по су джок-терапии посоветуют вам найти на 1-й фаланге большого пальца точки, которые соответствуют вискам: они должны быть по обеим сторонам пальца. Специальной палочкой или неострым карандашом следует нажимать в этих местах, пока найдете точку, в которой почувствуете резкую боль (она может сопровождаться двигательной реакцией: вспомните об ударе молоточком в кабинете невропатолога). Именно она станет зоной влияния. Теперь берите семечко и лейкопластырь, которым нужно закрепить ее на пальце.

ВРЕМЯ

Семена нужно держать на руке или стопе от нескольких часов до суток, после чего, если есть потребность продлить влияние, их можно заменить новыми. Маленьким детям лучше прикрепить на ночь.

ВОЗДЕЙСТВИЕ Перед тем как приложить семена, следует хорошо массажировать активную точку. Периодически можно нажимать на семечко одновременно выполняя вращательное движение - лечебный эффект возрастет. Зуд, покалывание, возникновение боли, ощущения боли - признаки того, что ваше тело реагирует на лечение. Не удивляйтесь, если после нескольких часов, проведенных на пальце, семена растрескаются, почернеют или уменьшатся в размере. Означает это одно: семечко "работает", делится своей целебной силой с вашим организмом.

ЦВЕТ И ВКУС

Семена зеленого цвета и кисловатые на вкус (например, семечко тмина) улучшает работу печенки, желчного пузыря, суставов и мышц, уменьшает отеки, уничтожает жировые отложения, избыточной потливости, помогает при запорах.

Красные семечки острого вкуса (жгучего перца) нормализуют работу сердца, тонкой кишки, кровеносных сосудов. О них стоит вспомнить во время гриппа, ОРВИ, судороги и спазма, приступа бронхиальной астмы и перелома костей.

Оранжевые семена с освежающим вкусом (горох) заживляет раны, укрепляет иммунную систему и нервы. Особенно полезны старым людям и детям.

Желтые сладковатые семечки (кукурузы) стимулируют работу желудочно-кишечного тракта, лечат остеохондроз, желчнокаменную и мочекаменную болезни, сахарный диабет, улучшают лимфоотток.

Коричневые горьковатого вкуса семечка (груши) лечат легкие, толстую кишку.

ФОРМА

Для лечения внутренних органов следует использовать семена с похожей формой. Например, для лечения глазных болезней, болезней молочной железы и мигрени используйте круглые зерна - горох, черный перец. Для лечения почек и желудка - семян фасоли. При сердечной боли - семена калины. Болезни поджелудочной железы лечат виноградные косточки.

Для су джок-терапии выбирают наилучшие семечка. Не подойдут неспелые, обезображенные, обработанные минеральными удобрениями, нельзя использовать семена ядовитых растений.

Хронические заболевания лучше лечат семенами, которые находятся в состоянии покоя, а острые - проросшими.

Евгений Сивоконь