Украинские фармпроизводители получили компенсацию за акцизный сбор на спирт

Государственная служба лекарственных средств и изделий медицинского назначения перечислила средства, выделенные на компенсацию украинским производителям лекарственных средств дополнительных расходов, связанных с изменением ставки акцизного сбора на спирт этиловый, сообщили УНИАН в Государственной службе лекарственных средств.

Специально созданая рабочая группа, возглавляемая заместителем министра здравоохранения рассмотрела документы и справки о целевом использовании спирта этилового относительно компенсации и дополнительных расходов субъектами ведения хозяйства, перед которыми возникла задолженность состоянием на этот день.

В результате 39 фармпроизводителей, которые изготовляют спиртсодержащие лекарственные средства, или используют в производстве спирт этиловый, получили компенсацию дополнительных расходов на сумму 17 340 тыс. грн. Таким образом, Министерство здравоохранения полностью рассчиталось с задолженностью перед украинскими производителями, которая возникла в прошлом, 2007 году в результате недофинансирования.

Более того, уже выплачено приблизительно 90% от потребности нынешних компенсаций дополнительных расходов, связанных с изменением акцизного сбора на этиловый спирт. «Уже в апреле мы планируем окончательно рассчитаться с производителями, если, конечно, на это своевременно будут выделены средства, – отметил председатель Государственной службы лекарственных средств Алексей Соловьев. – А уже в следующем, 2009 году предлагается внедрить нулевую ставку акцизного сбора за спирт этиловый для фармпроизводителей».

«Эти шаги являются одним из методов предотвращения повышения цен на лекарственные средства, – подчеркнул заместитель председателя Государственной службы лекарственных средств Константин Косяченко. – Благодаря своевременным выплатам компенсаций за спирт этиловый лекарственные средства, что его содержат, такие как корвалол, спиртовые настойки, останутся доступными лекарственными средствами для нашего населения».