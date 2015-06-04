ЕС готовит пакет помощи для обеспечения переселенцев медициной

Это должно произойти во время визита в Киев еврокомиссара по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Витянис Андрюкайтиса и еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи и реагирования на кризисы Христоса Стилианидиса. Об этом по итогам своих переговоров с ними в Брюсселе сообщил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили, сообщает Радио Свобода.

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«Самая большая проблема в нашей стране – это помощь беженцам, переселенцам из зоны конфликта. Они нуждаются в доступе к качественной медицине, школам. В основном речь идет о пакетах помощи, ориентированные на переселенцев, на помощь им, на их интеграцию, на их здоровье», - сказал Квиташвили.

Он отметил, что европейская сторона выразила понимание трудностей с обеспечением доступа к медицине на оккупированных территориях востока Украины. Здесь ЕС мог бы помочь Украине, задействуя механизмы международных организаций - Международного комитета Красного Креста, Всемирной организации здравоохранения и «Врачей без границ».

«Ситуация сложная. И европейцы это очень понимают», - отметил Квиташвили.