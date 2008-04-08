Когда болит голова, это значит…

Головная боль - один из самых распространенных симптомов нашего технократического времени с его безумными скоростями и постоянными стрессами.

Специалисты индийской традиционной медицины утверждают, что:

- боль в глазном яблоке указывает на повышенную кислотность;

- боль в глазнице указывает на наличие гастрита;

- боль в надбровных дугах указывает на воспалительный процесс в желудке;

- боль в лобовой части указывает на наличие язвы;

- боль в передней (волосяной) части головы, немного выше лба, указывает на расстройство функции кишечника;

- боль в теменном участке указывает на нарушение функции фаллопиевых труб или болезнь матки;

- боль в затылке - на расстройство мочевого тракта;

- боль в задней, верхней части шеи указывает на наличие невралгии; - боль в висках указывает на нарушение деятельности черепно-мозговых и спинномозговых нервов;

- боль в нижней челюсти может указывать на воспаление и инфекцию в деснах и зубах;

- боль в точке (ямке) перед входным ушным отверстием может указывать на формирование катаракты; - боль, которая локализуется с правой стороны председателя, может указывать на больную печенку;

- локализация боли с левой стороны головы - на больную селезенку.

Кстати, есть теория, что болезни головы и мозга вызывают избыточные желания, которые предопределяют расстройства органов чувств.

Так что сдерживайте эмоции, и перед тем, как лечить головную боль, обследуйте свой организм.