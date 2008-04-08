На Буковине от ожогов умер пятилетний ребенок

На Буковине от ожогов умерла пятилетняя девочка из села Паркулина Путильского района.

Как передает корреспондент УНИАН, девочка получила ожоги кипятком 2-3 степени 40% поверхности тела по недосмотру родителей. Она умерла во время предоставления медицинской помощи в центральной районной больнице.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Черновицкой области, это уже третья детская смерть на Буковине по недосмотру родителей в течение последнего месяца.