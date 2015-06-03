В Украине растет количество внутренних переселенцев - ООН
Число внутренне перемещенных лиц в Украине за неделю увеличилось на 16 тыс. человек и составило 1 млн 315 тыс. 629 человек.
Такие данные приводятся в отчете ООН по правам человека за 23-29 мая.
"Украина входит в десятку стран по числу перемещенных лиц по данным Центра мониторинга внутренних перемещений", - отмечается в отчете.
В документе также указывается, что около 2,2 млн жителей Украины вынуждены были покинуть свои дома в результате конфликта на востоке страны.
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Накануне мониторинговая миссия ООН опубликовала десятый доклад о положении в области прав и свобод в связи с конфликтом на востоке Украины, где зафиксировала серьезные нарушения прав человека, несмотря на режим прекращения огня.
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, за время конфликта не менее 6 тыс. 417 человек погибли и 15 тыс. 962 получили ранения.
Источник: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2013855
Справка УНИАН. По данным Межведомственного координационного штаба по вопросам социального обеспечения граждан Украины, которые перемещаются из районов проведения антитеррористической операции и временно оккупированной территории, по состоянию на 31 мая число внутренне перемещенных лиц составило 873 тыс. 813 человек.