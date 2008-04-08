Детям не нужен Интернет

Не секрет, что сегодня украинским школьникам сделать домашнее задание - не проблема. Если родители подключили к сети Интернет компьютер, стоит лишь найти нужную информацию, нажать клавишу... Но школьники и студенты просто перестают мыслить. Каких специалистов мы при этом получим? Родителям же, заботящимся о физическом и психическом здоровье своего ребенка нужно вообще не подключать компьютер к сети, либо, если вы своему отпрыску доверяете, установить четко регламентированные часы для работы в Интернете. И по возможности проверять, чем же все-таки там занимается ребенок, иначе псевдообщение со сверстниками выльется в поиск совсем других сайтов. Ни для кого же не секрет, что если распространение печатных и видеоматериалов, связанных с сексом, насилием, извращениями, еще хоть как-то контролируется государством, то выход на аналогичные сайты в Интернете доступен всем. И, наконец, сурово регламентировать работу компьютерных клубов. В настоящее время там дети и днюют, и ночуют!