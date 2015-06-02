Ученые просят помощи в организации производства эффективных кровоостанавливающих

Как передает корреспондент УНИАН, о своих научных открытиях ученые сообщили сегодня во время брифинга.

«Благодаря тесному сотрудничеству химиков и врачей, в том числе практикующих врачей-травматологов, нам удалось за довольно короткий срок разработать кровоостанавливающее средство, предназначенное в первую очередь для использования в военных условиях для оказания неквалифицированной домедицинской помощи. С помощью такого средства можно достаточно быстро и эффективно остановить кровотечение, подготовить раненого к транспортировке и оказанию ему соответствующей квалифицированной медицинской помощи в условиях военного госпиталя», - сообщил доктор химических наук, сотрудник Института физической химии им. Писаржевского НАН Украины Петр Манорик.

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По его словам, разработанное украинскими учеными средство может останавливать массивные кровотечения.

«На сегодняшний день фактически все сделано, и мы вполне готовы к регистрации средства медицинского назначения. Есть вся научно-техническая документация, разработаны технические условия, имеются отчеты о доклинических испытаниях. И сейчас мы ведем уже не научный поиск, а поиск того предприятия, которое будет производителем, ибо на регистрацию (средства) должен предоставить завод-производитель... Переговоры ведутся, но вяло, и поэтому хотелось бы некоторой помощи государства. Цена вопроса, по предварительным оценкам, – примерно 1 млн евро, но это производство обеспечит как военную медицину, так и всю гражданскую медицину», - добавил он.

В свою очередь доктор физико-математических наук, сотрудник Института физики НАН Украины Владимир Неймаш отметил, что группа украинских ученых объединилась в волонтерский проект, направленный на разработку повязок, накладываемых на раны после ожогов.

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«Материал этой повязки на 90% состоит из воды, а поэтому эффективно охлаждает рану, что очень важно при ожогах в первый момент. Это средство оказания первой медицинской помощи при ожогах в полевых условиях. Эта повязка защищает рану от воздействия окружающей среды. Структурно – это материал, который можно назвать микрогубкой. Если в такую микрогубку с самого начала внести дополнительные вещества, стимулирующие кровосвертывание, то она начинает выполнять кровоостанавливающую функцию при капиллярных кровотечениях. Также она может использоваться для лечения пролежней и ран, в зависимости от того, что мы будем в этот раствор примешивать. Поэтому его можно использовать и в гражданской медицине», - сказал Неймаш.

Он добавил, что такого типа повязки в Украине никогда не производились, и в настоящее время ученые ожидают разрешений на их производство.