Из Евросоюза нам везут зараженное мясо

На Львовской таможне остановлен рекордно большой контрабандный груз из Евросоюза - почти полторы тысячи тонн зараженного мяса.

Сначала офицеры СБУ Руслан Бижко и Иван Рудницкий возбудили уголовное дело по факту сокрытия кодов и наименований товара, которые перевозили 32 вагона-рефрижератора. А после экспертизы оказалось, что продукция опасна для здоровья потребителей.

"Оно следовало в адрес одной из фирм, зарегистрированной в одном из центральных регионов Украины. А после этого, если 1,4 тонны, оно бы не в одном регионе потреблялось бы, а было бы реализовано через сеть предпринимательских структур на внутренний рынок Украины". – говорит Руслан Бижко, начальник отдела управления СБУ во Львовской области.

ictv.ua