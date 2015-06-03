Инвалидам с детства первой группы после 18 лет соцпомощь не уменьшат

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 265 из 318 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Изменениями предусмотрено, что в случае, если ежемесячный размер государственного социального пособия с надбавкой на уход инвалидам с детства 1-й группы подгруппы А не достигает размера государственного социального пособия с надбавкой на уход, которое выплачивается на детей-инвалидов подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет, осуществляется ежемесячная доплата в сумме, недостающей до указанного размера.

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Председатель Комитета ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков отметил, что речь идет о самой тяжелой группе инвалидов с детства. Он добавил, что на сегодняшний день размер пособия такому инвалиду до 18 лет составляет «1950 грн, но как только ребенок-инвалид достигает 18 лет, то размер пособия снижаются почти на 300 грн и составляет 1660 грн». По словам Третьякова, и это при том, что все понимают, что потребности людей с возрастом только растут.

«Основная цель законопроекта - не снижать сумму пособия», - добавил он.

Закон вступит в силу с 1 января 2016 года.