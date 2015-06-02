Определен порядок финансирования санаториев-профилакториев вузов
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" (относительно частичного финансирования санаториев-профилакториев высших учебных заведений) (№1865)
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 247 народных депутатов из 327 зарегистрированных в сессионном зале.
Законопроектом планируется установить, что правление Фонда социального страхования Украины утверждает порядок частичного финансирования санаториев-профилакториев высших учебных заведений за счет средств Фонда.
Определяется, что среди основных задач Фонда и его рабочих органов - обеспечение оздоровительных мероприятий (частичное финансирование санаториев-профилакториев высших учебных заведений).
Фонд обязан, в частности, заключать соглашения на частичное финансирование санаториев-профилакториев высших учебных заведений.
Предполагается установить, что средства Фонда используются, в частности, на частичное финансирование санаториев-профилакториев высших учебных заведений в порядке, определенном правлением Фонда.
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Кроме того, предлагается, что по страхованию в связи с временной утратой трудоспособности предоставляется материальное обеспечение и социальные услуги, среди которых обеспечение оздоровительных мероприятий (частичное финансирование санаториев-профилакториев высших учебных заведений).
Закон также планируется дополнить статьей 29-1 "Обеспечение оздоровительных мероприятий", согласно которой для обеспечения оздоровительных мероприятий Фонд осуществляет частичное финансирование санаториев-профилакториев высших учебных заведений в пределах ассигнований, которые ежегодно определяются при утверждении бюджета Фонда на следующий финансовый год.
Как отмечается в пояснительной записке, принятие соответствующих изменений будет предусматривать финансирование санаториев-профилакториев высших учебных заведений за счет средств Фонда социального страхования Украины в размере 44,8 млн. грн., что будет осуществляться в пределах бюджета Фонда на текущий год (3,73 млн. грн. в месяц).
Предполагается, что реализация законопроекта обеспечит стабильное функционирование 50 санаториев-профилакториев высших учебных заведений, а также обеспечит работой более 1,2 тыс. медицинских работников.