Определен порядок финансирования санаториев-профилакториев вузов

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 247 народных депутатов из 327 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом планируется установить, что правление Фонда социального страхования Украины утверждает порядок частичного финансирования санаториев-профилакториев высших учебных заведений за счет средств Фонда.

Определяется, что среди основных задач Фонда и его рабочих органов - обеспечение оздоровительных мероприятий (частичное финансирование санаториев-профилакториев высших учебных заведений).

Фонд обязан, в частности, заключать соглашения на частичное финансирование санаториев-профилакториев высших учебных заведений.

Предполагается установить, что средства Фонда используются, в частности, на частичное финансирование санаториев-профилакториев высших учебных заведений в порядке, определенном правлением Фонда.

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Кроме того, предлагается, что по страхованию в связи с временной утратой трудоспособности предоставляется материальное обеспечение и социальные услуги, среди которых обеспечение оздоровительных мероприятий (частичное финансирование санаториев-профилакториев высших учебных заведений).

Закон также планируется дополнить статьей 29-1 "Обеспечение оздоровительных мероприятий", согласно которой для обеспечения оздоровительных мероприятий Фонд осуществляет частичное финансирование санаториев-профилакториев высших учебных заведений в пределах ассигнований, которые ежегодно определяются при утверждении бюджета Фонда на следующий финансовый год.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие соответствующих изменений будет предусматривать финансирование санаториев-профилакториев высших учебных заведений за счет средств Фонда социального страхования Украины в размере 44,8 млн. грн., что будет осуществляться в пределах бюджета Фонда на текущий год (3,73 млн. грн. в месяц).

Предполагается, что реализация законопроекта обеспечит стабильное функционирование 50 санаториев-профилакториев высших учебных заведений, а также обеспечит работой более 1,2 тыс. медицинских работников.