За время проведения АТО погибли 16 медработников

13:22, 02 июня 2015
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За время проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли 16 медицинских работников, еще 60 получили ранения.

Военные медики оказывают квалифицированную помощь раненым бойцам / © UNIANЗа время проведения АТО получили ранения 60 медиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по здравоохранению, советник президента Украины Ольга Богомолец на заседании коллегии МОЗ, что проходит при участии премьер-министра Арсения Яценюка.

"На сегодня погибли 16 наших коллег, 60 получили ранения", - сказала она.

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