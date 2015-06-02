За время проведения АТО погибли 16 медработников
13:22, 02 июня 2015Страна
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За время проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли 16 медицинских работников, еще 60 получили ранения.
За время проведения АТО получили ранения 60 медиков
© UNIAN
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по здравоохранению, советник президента Украины Ольга Богомолец на заседании коллегии МОЗ, что проходит при участии премьер-министра Арсения Яценюка.
"На сегодня погибли 16 наших коллег, 60 получили ранения", - сказала она.
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