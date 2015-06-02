За время проведения АТО погибли 16 медработников

За время проведения АТО получили ранения 60 медиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по здравоохранению, советник президента Украины Ольга Богомолец на заседании коллегии МОЗ, что проходит при участии премьер-министра Арсения Яценюка.

"На сегодня погибли 16 наших коллег, 60 получили ранения", - сказала она.