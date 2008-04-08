Занятия йогой предотвращают физическую дисфункцию у пожилых людей

Определённый тип йоги помогает улучшать и облегчать баланс движения при ходьбе у пожилых людей старше 65 лет. Ортопеды Temple University /США/ зафиксировали, что спустя девять недель занятий традиционные индийские упражнения сокращают случаи падения и физической дисфункции среди пожилых людей, преимущественно у женщин. После эксперимента участники обследования смогли ходить быстрее, лучше ориентировались в пространстве, улучшили гибкость тела и опорную позицию ног. Медики были впечатлены столь стремительным прогрессом.

Падения при ходьбе - ведущая причина физических повреждений и госпитализаций у людей старше 65 лет. Почти треть пожилых взрослых страдает от разных типов травм каждый год в результате неудачного падения, говорят физиологи. По их словам, йога позволяет увеличить силу мускула и физическую активность в пожилом возрасте, укрепить костную ткань и улучшить баланс походки, тем самым уменьшая вероятность случайных падений. Кроме того, занятия снизили суставную боль в коленях, улучшили качество жизни и психологическое состояние пожилых людей, поскольку курсы предоставляли участникам возможность общения с ровесниками. Для получения положительных результатов специалисты советуют практиковать йогу шесть часов в неделю.

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