Украинские хирурги получат новейшее оборудование для тренинговых операций

Компания Gohnson&Gohnson выразила готовность предоставить современное оборудование для тренинговых операций украинским хирургам, сообщили УНИАН в пресс-центре Минздрав Украины.

Состоялась встреча генерального директора представительства компании в Украине Татьяны Бакуниной с министром здравоохранения Украины Василием Князевичем. Участие во встрече приняли заместитель министра здравоохранения Василий Лазоришинец.

Тренинг на высокотехнологичном симуляторе позволяет специалистам совершенствовать свои навыки проведения кардиологических, эндоваскулярных операций, операций на сосудах сердца и головного мозга. Симулятор создает условия, максимально приближенные к реальным, давая возможность хирургу досконально выучить технику и методику проведения манипуляций, освоить современное оборудование. Хирург, который работает на симуляторе переживает те же ощущения и видит на мониторе то же, что и во время реальной операции. Таким образом, тренинг позволяет достичь значительного уменьшения рисков совершения фатальных ошибок во время проведения операций.

Учебные центры с аналогичной системой обучения врачей уже открыты в Казани, Москве (РФ) и планируются еще в ряде регионов России. Наилучший же и мощнейший находится в Гамбурге, который пригласили посетить украинских специалистов. "Мы предлагаем Украине создать свой центр и готовы оказать помощь в обеспечении симуляторами", - заявила Бакунина. В ответ министр здравоохранения Василий Князевич подтвердил заинтересованность в получении высокотехнологичного оборудования и отметил, что украинские врачи должны иметь достойные условия совершенствования своего мастерства. Стороны также обсудили вопрос внедрения курса лекций и подготовки так называемых менеджеров медицинской отрасли.

Заместитель министра здравоохранения Василий Лазоришинец, который контролирует вопрос повышения качества обучения отечественных медиков, отметил, что возможность пройти в Центре курс повышения квалификации будут иметь врачи из всей Украины.