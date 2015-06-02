В учреждениях здравоохранения Минобороны лечатся 207 участников АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Виктория Кушнир сегодня на брифинге в Киеве.

“На сегодняшний день на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины находится 199 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 8 военнослужащих других воинских формирований, раненных в ходе АТО”, - проинформировала она.

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При этом пресс-секретарь отметила, что 40 военнослужащих продолжают проходить лечение за границей и еще 131 участник АТО проходит реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях.

За время проведения АТО в медицинских учреждениях Минобороны пролечено 4 788 военнослужащих ВСУ.