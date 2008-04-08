Детские санатории в Украине напоминают тюрьмы...

Председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК констатирует, что половина детских санаториев в регионе находятся сегодня в антисанитарных условиях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного совета, А.БЛИЗНЮК на совещании в Святогорске, которое прошло в детском санатории "Донецкий орленок", заявил: "На сегодняшний день из 22 подобных учреждений, которые находятся в нашем регионе, в половине дети содержаться в антисанитарных условиях". По его словам, "в большинстве случаев санатории, где должна оздоравливаться детвора, напоминают тюрьмы, и это большая проблема".

Для разрешения проблемы А.БЛИЗНЮК предложил на базе санаториев "Донецкий орленок" и "Красная гвоздика" создать здравницу для детей уровня "Артека", где "молодое поколение имело бы возможность в достойных условиях отдыхать и оздоравливаться".

"Я предлагаю, объединив усилия специалистов всех уровней, разработать проект для создания оздоровительного комплекса, - сказал глава облсовета, - Для этого выделим средства из областного бюджета, так как все равно из него выделяются деньги на приобретение путевок".

"Мы должны видеть перспективу и работать на нее для того, чтобы будущее поколение жителей Донбасса было здоровым", - заключил А.БЛИЗНЮК.