Сегодня Яценюк примет участие в заседании коллегии Минздрава

Сегодня Премьер-министр Украины Арсений Яценюк примет участие в заседании коллегии Министерства здравоохранения Украины.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ. В сообщении отмечается, что начало заседания коллегии в 11.00. Место проведения: проспект Победы, 34, морфологический корпус Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца.

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