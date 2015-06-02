Сегодня Яценюк примет участие в заседании коллегии Минздрава
09:06, 02 июня 2015Страна
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Сегодня Премьер-министр Украины Арсений Яценюк примет участие в заседании коллегии Министерства здравоохранения Украины.
REUTERS
Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
В сообщении отмечается, что начало заседания коллегии в 11.00.
Место проведения: проспект Победы, 34, морфологический корпус Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца.
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