Лечебные учреждения Кировоградской области получили автомобили медпомощи

12 лечебных заведений Кировоградской области, среди которых - областная детская больница, областной госпиталь ветеранов войны, кардиологический, противотуберкулезный и онкологический диспансеры, - сегодня получили автомобили медицинской помощи, приобретенные за средства спонсоров.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, в области стартовал социально-гуманитарный проект «Человек – в центре внимания власти», который предусматривает предоставление материальной помощи жителям Кировоградской области по нескольким направлениям – здравоохранение, безопасность жизни, поддержка ветеранов и многодетных семей.

Ключи от автомобилей главным врачам заведений торжественно вручали руководители областной государственной администрации Василий МОЦНЫЙ и областного совета Николай СУХОМЛИН.

Среди подаренных автомобилей - 10 машин санитарного транспорта, которые будут служить врачам областных медицинских заведений для выездных осмотров сельского населения. Еще 2 автомобиля скорой медицинской помощи стоимостью 95 тыс. грн. каждый вручены объединенному автохозяйству медицинских заведений для оперативного вызова медицинских специалистов и Новоархангельской ЦРБ.

Во время выступления губернатор выразил благодарность всем, кто приобщился к акции и помог больницам получить новые машины. Среди спонсоров – промышленники, предприниматели, аграрии, депутаты областной и Верховной Рады Украины.

По словам главного врача областной больницы Николая ШЕВЧУКА, это впервые в Кировоградской области спонсоры подарили медицинский транспорт на такую значительную сумму.