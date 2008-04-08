Как сделать осанку идеальной?

Идеальная осанка

Нам с детства говорили: «Не горбись! Сиди ровно!», но, увы, не на всех это действовало. А ведь осанка очень важна. Но не все потеряно. Все можем исправить. Ну, или хотя бы попробовать.

Для того чтобы твоя походка была грациозной необходимо исправить осанку. ю

А сделать это совсем нетрудно.

Необходимо просто делать гимнастику, которая, между прочим, довольно приятная.

Упражнение 1. Для выполнения этого упражнения тебе потребуется прислониться к стене всем телом – затылком, плечами, ягодицами.

В таком положении необходимо немного присесть и в таком положении пробыть около минуты.

Такое упражнение необходимо выполнять 3 раза вдень: утром, днем и вечером.

Упражнение 2. Теперь махи. Тебе необходимо одновременно сделать мах левой ногой и правой рукой 7 раз, после этого повтори это упражнение с точностью да наоборот: делай мах правой ногой и левой рукой, также 7 раз.

Упражнение 3. Для выполнения этого упражнения тебе необходимо сложить ладони вместе, после чего их следует опустить перед собой, прижав ребрами к телу.

В таком положении необходимо плавно поднимать руки вверх, не размыкая при этом ладоней.

При выполнении этого упражнения должны сгибаться только локти, а плечи нужно стараться не задирать.

После этого, опусти руки, также не размыкая ладоней. Это упражнение следует повторить не менее 10 раз.

Эта гимнастика не занимает много времени, в то время, как эти упражнения являются очень эффективными.