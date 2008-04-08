Растения, которые регулируют давление

Действительно, природа подарила человеку растения, применяя которые, она может отрегулировать свое артериальное давление, а в случае серьезных сердечно-сосудистых болезней уменьшить их проявления. Женьшень. Корень женьшеня общеукрепляющее и тонизирующее средство для всех систем организма. В частности, он стимулирует кровообращение. Препараты женьшеня рекомендуют применять в случае гипотонии (пониженного артериального давления), общей слабости, повышенной утомляемости, депрессии, для укрепления организма. Во избежание фальсификаций, препараты женьшеня целесообразно покупать в аптечной сети.

Розмарин. Листья розмарина мягко стимулируют кровообращение и укрепляют нервную систему, что важно в лечении и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы. Его применяют в случае нарушений кровообращения, низкого артериального давления. Розмарин можно применять в виде чая: 2 ч. л. листья розмарина заварите 1 стаканом кипятка, накройте и оставьте настаиваться на протяжении 10 минут. Пейте розмариновый чай утром и днем по 1 стакану.

Омела белая. Трава омелы эффективна в лечении гипертонии легкой формы. Кроме того, она снижает уровень холестерина в крови. Омела белая входит в состав многих чайных смесей против атеросклероза, гипертонии, а также для укрепления сердечной мышцы. Чай из омелы можно приготовить в домашних условиях: 2 ч. л. измельченной травы залейте 2 стаканами холодной воды и настаивайте на протяжении ночи, утром процедите. Разделите настой на 3 части и употребляйте утром, днем и вечером.

Чеснок. Чеснок считается одним из важнейших лекарственных средств мягкого действия, которые применяют в лечении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он расширяет сосуды, предотвращает свертывание крови, снижает уровень холестерина в крови, имеет антигрибковое и антибактериальное действие. Для эффективной профилактики сердечных проблем, а также для восстановительного лечения после инфаркта, инсульта нужно ежедневно употреблять по 2-4 зубчика чеснока в овощных салатах, вместе с сыром, хлебом. Кроме того, можно 3 раза в день пить 1 ч. л. свежего чеснокового сока или принимать 20 капель настойки чеснока: 200 г чеснока очистить, измельчить, залить 300 г медицинского спирта (или водки), настоять десять дней в темном месте.

Черемша. В академической медицине черемша считается менее эффективной, чем чеснок. Однако народная медицина высоко ценит это растение. Потому, что ее действие на сосуды подобно действию чеснока. Потому людям, больным гипертонией, атеросклерозом сосудов, ее нужно активно употреблять в еду в виде салатов, бутербродов. Очень эффективным является чай из черемши: 2 ст. л. травы залейте 1/2 л кипятка, накройте и дайте настояться 15 минут, процедите и выпейте на протяжении дня.