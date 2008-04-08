Антибиотики опасны, если у вас больная печень

Если вы страдаете гепатитом В и у вас повышены печеночные ферменты, то можно ли в этом случае принимать антибиотики, ведь именно она является основным органом, принимающем участие в преобразовании препаратов в организме?

В этом органе происходит изменение химического состава лекарств, после чего они становятся более или менее активными. Если у человека присутствуют нарушения в работе печени, то происходит изменение метаболизма лекарственных препаратов, может начаться накапливание их в организме, и они могут стать причиной токсического воздействия на различные органы и системы организма.

Также, можно наблюдать и усиление основного эффекта при приеме того или иного медицинского препарата. При заболеваниях печени не следует принимать следующие препараты: акарбоз, азитромицин, препараты мужских половых гормонов, анаболические стероиды, метилдоф, лидокаин, метотрексат, миконазол, пирацетам, прокаинамид, левомицетин, эстрогены, гиполипидемические препараты (статины), антидепрессанты.

Если же у больного присутствует тяжелая печеночная недостаточность, то следует исключить прием аспирина, антикоагулянтов непрямого действия, гепарина, димедрола, альфа и бета интерферона, карведолола, клопидогрела, кетоконазола, кетотифена, соли магния, моксонидина, препаратов золота, эргометрина, моксифлоксацина, нестероидных противовоспалительных препаратов, некоторых видов снотворных, антибиотиков группы терациклинов, макролидов, ципрфлоксацинов, противотуберкулезных препаратов, кваметала, ранитидина, гипотиазида, диаскарба, жирорастворимых витаминов (D, A, K), их производных и аналогов.

Да и дозировки многих других препаратов должны быть сниженными. Кроме этого, при лечении следует осуществлять постоянный контроль над функционированием печени.

Будьте внимательны при приеме лекарственных препаратов, при назначении какого-либо из них обязательно сообщите врачу о наличии у вас печеночных заболеваний.