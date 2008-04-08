Могут ли отказать мужу в присутствии при родах?

Некоторые женщины сталкиваются с такой ситуацией, когда по каким-либо причинам они получают отказ в присутствии мужа на родах.

А ведь молодые пары, особенно ждущие своего первенца, в настоящее время довольно часто принимают именно такое решение. Молодая роженица хочет чувствовать поддержку любимого человека в такой ответственный момент в своей жизни, да и супруг хочет хотя бы своим присутствием облегчить страдания своей избраннице.

Так существуют ли преграды в решении этого вопроса? Могут ли запретить мужу его присутствие на родах, и если да, то чем должен быть аргументирован отказ? Начнем с того, что действующее законодательство не запрещает присутствие при родах супруга или других близких родственников роженицы.

Однако, есть условия, которые они должны исполнить.

Например, в присутствии постороннего лица проведение родов должно происходить в отдельном родильном зале. А это условие зачастую требует финансовых затрат.

Далее, присутствующий должен предоставить медицинский документ о том, что у него не отмечено инфекционных заболеваний. Но, даже соблюдение этих условий не дает гарантии в положительном решении вопроса, и посторонний человек может получить отказ в допуске его в родильный зал.

Окончательное решение принимается дежурным врачом. Такое право дано ему по той причине, что именно он наблюдает за состоянием роженицы.

В том случае, когда у него возникает хотя бы малейшее беспокойство по поводу беременной женщины, то постороннее лицо, в том числе и муж, может получить отказ.