На Львовщине с туберкулезом будут бороться и священники

В Старосамбирском районе Львовской области на диспансерном учете насчитывается около 200 больных туберкулезом, среди которых трое детей и один подросток. Лишь в прошлом году медики обнаружили эту болезнь у 60 человек. Все инфицированные - работоспособного возраста. С начала 2008 года на учет взяли 17 больных.

Главный врач Старосамбирской ЦРЛ Юрий Войтив призвал председателей сельсоветов и священников просить граждан особенно в горных отдаленных селах пройти флюрографию. Он допускает, что в действительности больных намного больше.

В Самбирском районе насчитывается почти 900 больных туберкулезом, из которых 563 - жители сел. Больны 4 подростка и 2 детей. С начала 2008 года медики обнаружили 11 новых больных.

В 2007 году в Самборе и районе впервые не выполнена туберкулинодиагностика среди детей и подростков по причине отказа родителей.