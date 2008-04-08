Фрукты в борьбе с лишним весом

В настоящее время существует огромное множество диет, но среди всего этого многообразия своей популярности не теряют фруктовые диеты, которые еще являются и вкусными.

Давайте поговорим более подробно о яблочной и банановой диетах. Банановая диета достаточно эффективна. С ее помощью можно потерять до трех килограммов за три дня. Она очень полезна при сердечно-сосудистой недостаточности, ожирении, заболеваниях желчных путей и печени, а также при гипертонической болезни.

Суть этой диеты состоит в том, что за день можно позволить себе съесть два-три банана и три стакана обезжиренного йогурта или молока. Все продукты следует разделить на несколько приемов пищи, причем лучше всего, если вы будете употреблять отдельно бананы и молочные продукты. Если вам сложно соблюдать такую диету, то можно просто проводить банановые разгрузочные дни один раз в одну-две недели.

Яблочная диета очень полезна при гипертонии, ожирении, является эффективным средством профилактики атеросклероза. Следует отметить, что, не смотря на то, что в яблоках содержатся практически все необходимые организму вещества, яблочная диета не может быть использована как основная система питания.

Если вам требуется похудеть, то можно устраивать себе в неделю один-два яблочных дня, а если вам нужно просто поддерживать вес, то достаточно один раз в месяц устраивать себе яблочный день.

Суть диеты проста. Диета рассчитана на шесть дней.

В течение первого дня вам потребуется съесть один килограмм яблок.

Во второй день вы можете себе позволить полтора килограмма яблок.

В третий – два килограмма.

В четвертый день вам опять позволено съесть два килограмма яблок.

В пятый – полтора килограмма.

В шестой - ограничьтесь одним килограммом.

Кроме употребления яблок вам разрешено есть сухарики из черного хлеба без соли и пить несладкий чай, лучше отдать предпочтение зеленому чаю.