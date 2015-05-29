Украинские ученые разработали уникальные перевязочные материалы для бойцов АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

Он отметил, что Институт физики НАН Украины «разработал перевязочные материалы на основе радиационно сшитых гидрогелей, предназначенные для лечения ран и ожогов».

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По словам Лысенко, главные преимущества этих материалов в том, что они дают мгновенный эффект обезболивания и полностью стерильны.

Как сказал Лысенко, «гидрогелевые повязки очищают рану, впитывая из нее различные выделения, и при этом пропускают сквозь себя воду, давая возможность обрабатывать рану лекарствами поверх повязки», а также они не прилипают к ране.