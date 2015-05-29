Украинские ученые разработали уникальные перевязочные материалы для бойцов АТО
Украинские ученые разработали уникальные перевязочные материалы для нужд бойцов АТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
Он отметил, что Институт физики НАН Украины «разработал перевязочные материалы на основе радиационно сшитых гидрогелей, предназначенные для лечения ран и ожогов».
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По словам Лысенко, главные преимущества этих материалов в том, что они дают мгновенный эффект обезболивания и полностью стерильны.
Как сказал Лысенко, «гидрогелевые повязки очищают рану, впитывая из нее различные выделения, и при этом пропускают сквозь себя воду, давая возможность обрабатывать рану лекарствами поверх повязки», а также они не прилипают к ране.