Около 15 тысяч детей, переживших посттравматический синдром, получили помощь психологов штаба Ахметова

Как передает кореспондет УНИАН, об этом заявила руководитель проектов «Сиротству – нет!» и «Психологическая помощь детям» Гуманитарного штаба Рината Ахметова Дарья Касьянова в ходе круглого стола «Дети вне войны».

«Когда мы начали работать, мы столкнулись с тем, что психологи, работая с переселенцами и зоны АТО, сталкиваясь с детским горем очень быстро выгорали, покидали этих детей эти семьи. А найти на их место замену было очень сложно. Уже в октябре мы начали думать, что навыков психологов не достаточно. Мы разработали программу по обучению посттравматическому синдрому у детей и взрслых. И начали подготовку 250 психологов. На сегодня программа завершена, наши студенты прошли 6 модулей обучения и практическую часть», - сказала Касьянова.

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По ее словам, сегодня более 4 тыс детей из зоны АТО эвакуированы проживают в интернатах, их родители остаются на оккупированных территориях.

«Об этом не нужно забывать. Это сегмент социально-психологической помощи. И он тоже очень важен. Также необходимо помнить о том, что », - отметила Касьянова.

Президент Ассоциации психиатров Украины, член Гуманитарного совета при Президенте Украины, член Наблюдательного совета Гуманитарного штаба Ахметова Семен Глузман отметил, что психологическое образование в Украине необходимо менять.

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«Активность в этом вопросе штаба Ахметова была для меня большой радостью. К сожалению, государство еще не готово предоставлять полноценную психологическую помощь людям с посттравматическим синдромом. Неоходимо менять образование для того, чтобы обучать специалистов-психологов, которые бы могли лечить посттравматический сндром.

Сегодня для Украины очень важно, чтобы не повторилась ситуация после аварии на Чернобыле, когда людям ставили диагнозы «радиофобия», - сказал Глузман.

В свою очередь, Уполномоченный Президента Украины по правам детей Николай Кулеба

Отметил, что в Украине очень мало специалистов, которые могли бы помочь детям с посттравматическим синдромом.

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«В нашей стране мы еще не научились обращать внимание на проблемы детей вообще. И может было бы все ничего, если бы не война и страдание сотни тысяч детей. Очень мало психологов, работающих с проблемой посттравматическим синдромом у детей. У нас тысячи педагогов и психологов, боьшинство из которых не представляют последствий войны для детей», - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что проект психологической помощи Гуманитарного штаба Ахметова, был очень необходим стране.

«90% детей, которые травмированы войной быстро и очень быстро забывают травмы, если родителям помогают профессиональные психологи и взрослые могут адаптировааться к новой среде», - сказал Кулеба.

Главный психиатр Министерства здравоохранения Украины Ирина Пинчук,отметила, что опыт курса «Травма войны» будет использован в единой государственной программе обучения кризисных психологов.

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«Я хочу поблагодарить за то, что есть такая программа. Опыт помощи детям с посттравматическим синдромом будет добавлен в клинический протокол предоставления психологической помощи. В то же время, хчу обратить внимание на вопрос ответственности психологов в работе с детьми», - сказала Пинчук.

В завершение круглого стола психологам были вручены сертификаты по курсу «Травма войны».