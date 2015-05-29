За минувшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, шестеро были ранены
12:54, 29 мая 2015Страна
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Об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко
Инструктор Денис Сурков проводит тренинг по тактической медицине для бойцов 74-го отдельного разведывательного батальона, в Днепропетровской области / Фото: УНИАН
За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, шестеро были ранены.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Он отметил, что основные потери силы АТО понесли в пригороде Донецка.
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