На Донетчине задержали врача-взяточника

Нужно оформить группу по инвалидности или получить регресс – плати. По такому принципу, по словам стражей порядка, работал один из сотрудников Макеевской санэпидемстанции. Цена от 300 гривен до 300 долларов.

Радикулит, сдвиг дисков, межпозвоночная грыжа. Такие болезни заработал Владимир после 25 годов работы в шахте. Последний год он практически не выходил из больниц. Решил оформить регресс. Сбор документов привел его к руководителю одного из отделов Макеевской санстанции.

Шахтер Владимир, в частности, рассказал: «Сказал мне врач, что план по профзаболеваниям они уже выполнили. Следовательно, дорогой, приходи в следующем году. Я говорю, ну, как же так, я же едва хожу. А он, не знаю, будем лечить. Ну, я и говорю, может, договоримся». Договориться удалось за 700 гривен, утверждает Владимир. Через полтора месяца он оформил регресс. По словам стражей порядка, работник санстанции был председателем комиссии по расследованию профзаболеваний.

И.о. начальника ОГСБЕП Советского РО г. Макеевки Сергей Шевирев, прибавил: «В его функциональные обязанности входило расследование причин профессионального заболевания, а также выезд на место работы лица, что обратилось за получением необходимых документов».

Погорел сотрудник санстанции на взятке в 100 долларов. В момент обыска в кабинете председателя комиссии нашли еще 100 долларов и 700 гривен. Как утверждает подозреваемый, вымогательством он никогда не занимался и взяток не брал.

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