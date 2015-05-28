На оккупированных территориях Донецкой области остаются свыше 5,2 тыс. детей-сирот - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции сообщила руководитель программы «Сиротству – нет!» и «Психологическая помощь детям» Гуманитарного штаба Рината Ахметова Дарья Касьянова.

«На неподконтрольных Украине территориях Донецкой области продолжают действовать интернаты. Год назад мы говорили, что силами волонтеров штаба Ахметова всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, эвакуировали на мирные территории. Но за это время, к сожалению, появились новые сироты. На подконтрольных (Украине) территориях Донецкой области живут 4 тыс. 615 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. На неподконтрольных территориях – 5 тис. 256», - сказала Касьянова.

Она сообщила, что в приемных семьях и детских домах семейного типа в регионе проживает 931 ребенок, из них: 640 детей на подконтрольных Украине территориях и 251 ребенок на неподконтрольных территориях, в том числе 40 детей, которых вывезли в Россию. В интернатных учреждениях на неподконтрольных территориях осталось 2 тыс. 376 детей.

По информации Касьяновой, в январе-апреле 2015 года на подконтрольных территориях Донецкой области было усыновлено 26 детей, 5 из них иностранцами, еще 106 детей были устроены под опеку.

"Большое количество детей, эвакуированных из Донецкой области на мирные территории Украины, сейчас проживает в интернатных учреждениях. При этом из них только 15% имеют статус сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. Сложно сказать, с чем это связано. Думаю, прежде всего, с тем, что государство пытается таким образом реализовать право ребенка на образование, но при этом нарушает базовое право на семью. Дети из зоны АТО размещаются преимущественно в специализированных учреждениях, предназначенных для детей без нормы интеллекта, где они не могут получить документ о среднем образовании. А получают только справку, с которой ребенок не сможет перейти в нормальную образовательную школу или поступить в высшие учебные заведения», - сказала Касьянова.