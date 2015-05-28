Компания, которая получила 52 млн за лекарства, но и до сих пор не поставила их, срочно ликвидируется

Как сообщили УНИАН в ВБО "Всеукраинская сеть ЛЖВ", сегодня в Едином государственном реестре Украины появилась информация о том, что компания «Вектор Фарма», которая должна была поставить лекарства для 30 тыс. людей, больных на ВИЧ/СПИД ликвидируется.

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Это произошло на следующий день после того, как общественность обнародовала информацию о том, что компания не собирается поставлять лекарства, за которые уже было заплачено государством.

«Такой шаг может свидетельствовать о том, что компания не хочет выполнять свои обязательства перед Правительством Украины и поставлять лекарства, – утверждает Елена Щербань, юрист «Центра противодействия коррупции». – Существует огромный риск того, что государство не сможет не только добиться поставки препаратов, но и вернуть бюджетные деньги, которые были заплачены компании еще в декабре месяце».

Напомним, что компания «Вектор Фарма» 22 декабря получила 52 млн. гривен в виде 100% предоплаты препаратов за лекарства для ВИЧ-инфицированных. Это препараты Ламивудин, Зидовудин /Ламивудин, Эфавиренз для 30 тыс. пациентов по всей Украине.

По информации ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» уже 15 июня в Украине закончатся лекарства для тысяч ВИЧ-позитивных людей, которые должна поставить компания.

«Мы имеем информацию от производителей препаратов о том, что «Вектор Фарма» не перечислило ни копейки поставщику, что делает невозможным поставки лекарств в июне месяце, – утверждает Владимир Жовтяк, председатель ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД». – И факт официальной ликвидации компании говорит о том, что сегодня, совместно с Правительством, на самом высоком уровне, безотлагательно надо решать проблему перекрытия этой недостачи».