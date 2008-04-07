Почему подорожали лекарства в Украине?

Одной из основных причин роста цен на социально значимые лекарственные средства в Украине является субъективный фактор - повышение зарплат, пенсий и стипендий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ.

“Не следует также забывать об инфляционных процессах в государстве, а также рост цен на лекарственные субстанции”, - добавил он. Поэтому, по словам министра, “отечественный производитель должен на это реагировать”.

В.КНЯЗЕВИЧ также сообщил, что завтра в Минздраве состоится расширенное совещание с отечественными производителями лекарств. “Мы будем пытаться найти компромисс и понимание. Думаю, мы сможем договориться о замораживании цен на лекарства первой необходимости”, - выразил надежду В.КНЯЗЕВИЧ. Он также добавил, что правительственные чиновники имеют “аргументы влияния на украинскую фармацевтическую элиту”.

На вопрос, удастся ли административными методами остановить подорожание лекарств, министр ответил, что “сегодня государство вынуждено идти на подобные меры, поскольку, к сожалению, в Украине утрачена система, которая в свое время четко регулировала цены на медицинские препараты”.