Президент подписал закон об ограничении рекламы алкоголя и табака

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно рекламы”.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно рекламы Верховная Рада Украины приняла 18 марта.

По закону, с 1 января 2009 года на носителях внешней рекламы в городах и за их пределами исчезнет реклама алкоголя, табака и слабоалкогольных напитков. Также в телепередачах будет запрещено приводить любую информацию рекламного характера, которая подается в виде дикторского текста и/или звукового сопровождения, о спонсоре - производителе алкогольных напитков, его имени (наименовании) и/или знаке для товаров и услуг, принадлежащем спонсору. С 1 января 2010 года запрещена реклама алкоголя и табака в печатных СМИ, кроме специализированных изданий. С момента подписания закона будет запрещено рекламирование пива популярными лицами.