Для офтальмологов в НМАПО провели трансдисциплинарное обучения

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в рамках цикла тематического усовершенствования «Современные технологии диагностики и лечения косоглазия» с 28 апреля по 21 мая 2015 года для врачей-офтальмологов проведен полный курс трансдисциплинарного обучения «Современные методы диагностики и лечения косоглазия» в объеме 42 часа.

Специалисты отмечали, что национальные разработки, такие как диагностический офтальмологический набор КК-42, диагностические линейки для оперативного определения показателей косоглазия не имеют равных в мировой практике, а технология трансдисциплинарного обучения помогает существенно сократить время от разработки новых средств и приборов до практического внедрения.

Обучение включало 4 модуля, проведено такими учреждениями:

1. «Микропризмы для лечения косоглазия» – Институт проблем регистрации информации НАН Украины (преподаватели – акад. НАН Украины В. В. Петров, чл.-кор. НАН Украины А. А. Крючин, к.т.н. С. М. Шанойло).

2. «Структурирование медицинских знаний» – Институт кибернетики НАН Украины (преподаватели – акад. НАН Украины В. В. Палагин, д.т.н. М. Г. Петренко).

3. «Онтология медицинских знаний» – Институт телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины (преподаватели – д.т.н. А. Есть. Стрижак, к.т.н. М. А. Попова).

4. «Информационные аспекты диагностики и лечения заболеваний» – кафедра медицинской информатики НМАПО имени П. Л. Шупика (преподаватели – проф. А. П. Минцер, доц. Л. Ю. Бабинцева).