Для профилактики рака молочной железы следует ежедневно есть яйца

Холин, важное питательное вещество, найденное в пищевых продуктах, и содержащийся в большом количестве в яйцах, связан с уменьшенным риском рака молочной железы, сообщают учёные Университета Северной Каролины /США/. Изучив эффекты потребления яиц среди трех тысяч женщин, врачи установили, что большое количество холина на 24% предотвращает формирование опухолей в грудной области. В среднем высокое количество холина было определено числом 455 миллиграммов или больше.

Холин необходим для нормального функционирования клеток, включая функцию мозга и нервов, для хорошей памяти, здорового сердца и метаболизма полезных составов во всех органах, независимо от вашего возраста или пола, говорят медики. Особенно важен холин для беременных женщин и матерей, кормящих грудью, так как он формирует эмбриональное развитие и предотвращает врождённые дефекты. Одно яйцо содержит 125,5 миллиграммов холина, или примерно четверть рекомендованной ежедневной дозы, что делает яйца превосходным источником этого витамина, утверждают эксперты. Холин найден исключительно в яичном желтке. Другие источники холина – печень, пшеница и цветная капуста. Онкологи советуют женщинам для профилактики рака груди ежедневно употреблять в пищу 2-3 яйца.

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