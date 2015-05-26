За сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, 12 получили ранения
14:50, 26 мая 2015Страна
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Об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве
За сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, 12 получили ранения / Фото: УНИАН
За сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погиб один военнослужащий, 12 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, за минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, 12 получили ранения.
«Наибольшие потери силы АТО понесли в пригороде Первомайска», - добавил Лысенко.
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