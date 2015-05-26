За сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, 12 получили ранения

За сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погиб один военнослужащий, 12 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, 12 получили ранения.

«Наибольшие потери силы АТО понесли в пригороде Первомайска», - добавил Лысенко.