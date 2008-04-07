В противотуберкулезном санатории Черновцов появилась ”Аллея врачей”

В Черновцах заложена «Аллея врачей» на территории областного детского противотуберкулезного санатория „Садгора”. В ее высадке приняли участие председатель Черновицкого областного совета Иван Шилепницкий, главные врачи центральных районных больниц области, руководители управления здравоохранения Черновицкой ОГА и областных лечебно-профилактических учреждений.

Врачи высадили на территории детского противотуберкулезного санатория „Садгора” 53 саженца вечнозеленой туи. В целом на территории санатория планируется высадить свыше 170 деревьев.

После того как ситуация в этом детском санатории была вынесена на рассмотрение сессии областного совета, депутаты ужаснулись от состояния зданий, где десятки лет не делался капитальный ремонт, отсутствием должного инвентаря и оборудования, учреждением заинтересовались все политические силы облсовета. Их представители посетили санаторий, провели благотворительные спортивные соревнования с целью сбора средств для санатория.

Санаторию были выделены средства на ремонт и реконструкцию актового и спортивного залов, приобретена мебель, и иное необходимое оборудования. Председатель областного совета Иван Шилепницкий публично заявил, что берет ситуацию в этом лечебном учреждении под личный контроль.

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