В Украине дорожают лекарства

Новая цена - на 90% препаратов. Даже на приобретенные через государственные закупки.

Причин несколько: общая инфляция, рост курса евро, ведь значительную часть лекарств к нам привозят из ЕС, и минимальная компенсация за акциз. Возвратить деньги государство обязалось еще шесть лет назад. Сумма - 40 миллионов гривен. Фармацевты говорят: нужно в два, а то и в три раза больше. Поэтому расходы закладывают в цену препаратов.

"С лета начали расти цены, скачков никаких нет, 5 процентов, 10, если сравнивать с декабрем, то процентов на 20-25 некоторые препараты подорожали", отметил заведующий аптекой Центральной городской клинической больницы Вячеслав ЧИКУНЕВ.

ICTV