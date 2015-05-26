На лечении в учреждениях здравоохранения Минобороны находятся более 160 раненых

На сегодняшний день на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Министерства обороны находятся 164 военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также трое бойцов других воинских формирований, которые были ранены в ходе проведения антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила начальник Управления коммуникаций и печати Министерства обороны подполковник Оксана Гаврилюк.

В то же время, отметила она, 40 военнослужащих ВСУ в настоящее время находятся на лечении за границей. Из них восемнадцать - в Германии, десять - в Румынии, другие - в Великобритании, Польше, Греции, Израиле и Австрии.

"В целом в настоящее время помощь в лечении украинских военнослужащих предложили 11 государств - членов НАТО, а также Австрия и Израиль", - сказала Гаврилюк.

Она также сообщила, что прорабатывается вопрос о направлении на лечение раненых военнослужащих ВСУ в Чехию, Венгрию, Словению, Франции, Болгарии и другие страны.

Всего же реабилитацию за рубежом прошли 108 военнослужащих ВСУ.