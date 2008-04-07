В США будут бороться с абортами при помощи кино

Согласно новым правилам, в американских клиниках женщине, решившей прервать беременность, будут показывать фильм с кадрами УЗИ, на котором виден ее плод. Подобные правила ввели в 14 штатах, однако в некоторых из них фильм станет обязательным лишь при сроке беременности свыше 20 недель.

Психологи утверждают, что женщина, увидев развитие своего ребенка, примет решение более осознанно. Статистика утверждает, что после просмотра только одна четвертая решается на прерывание беременности.

По данным ВОЗ, в мире делается от 40 до 60 миллионов легальных абортов в год.

Отметим, что в Рио-де-Жанейро проходит необычная агитация против абортов. Так, в католических церквях на обозрение верующих выставляют кукол неродившихся младенцев.

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