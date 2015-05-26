Гидрометцентр предупреждает о грозах, граде и сильных дождях
09:33, 26 мая 2015Страна
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26 мая ночью в западных областях, днем в Украине грозы, местами град, во время гроз шквалы 15-22 м/с; в западных областях местами сильные дожди
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в частности, по информации Гидрометцентра, 26 мая ночью в западных областях, днем в Украине грозы, местами град, во время гроз шквалы 15-22 м/с; в западных областях местами сильные дожди.
ГАИ призывает водителей быть внимательными и осторожными за рулем, неуклонно соблюдать Правила дорожного движения: «Не превышайте скорость, соблюдайте безопасную дистанцию и правила парковки, откажитесь от рискованных маневрирований».
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