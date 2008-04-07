Ученые рекомендуют лечить ожирение сном

Согласно данным исследования французских ученых, соблюдение режима сна не только помогает избежать проблем с лишним весом, но и сэкономить средства - так как подобный метод не требует никаких затрат.

Французская организация INSERM, занимающаяся исследованиями в области биологии и медицины, выявила, что помимо общеизвестных причинх избыточного веса - неправильного питания и низкой физической активности, - к лишнему весу приводит недостаток сна.

Ученым удалось проследить связь между лишним весом и недостатком сна после многочисленных опросов населения в семи странах. Дело в том, что если человек две ночи подряд спит по четыре часа, у него вырабатывается почти в два раза больше гормона (грелина), отвечающего за чувство голода, чем лептина, который регулирует содержание жира в организме и снижает аппетит.

На примере американцев, ученые отметили прогрессирующую тенденцию к ожирению по мере уменьшению количества сна.

ICTV