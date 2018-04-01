Штаб Ахметова эвакуировал из зоны военного конфликта около 40 тысяч людей

Всего в 2014 году команда Фонда, а затем и Штаба Рината Ахметова помогла покинуть зону конфликта 39 462 мирным жителям Донбасса, из них 14 784 – дети.

Май 2014 года можно считать началом массового исхода из Донбасса мирных жителей. Война и ожесточенные бои на улицах еще недавно цветущих городов заставили людей покинуть свои дома и спасать себя, своих детей на мирной территории Украины.

В тот момент никто в Украине не был готов к эвакуации гражданского населения в таких масштабах, не было опыта и разработанных механизмов. Помогать с эвакуацией, иногда прямо под пулями, одним из первых начал Фонд «Развитие Украины», а впоследствии - Гуманитарный штаб Рината Ахметова, который объединил фонд, компании группы СКМ и ФК «Шахтер».

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В первую очередь,из зоны активных боевыхдействийэвакуировалитех людей, которым неоткуда было ждать помощи. Женщины, старики, дети, а также воспитанники государственных социальных учреждений, интернатов и детских домов.

«Начиная с мая прошлого года и до ноября 2014 года, мы эвакуировали около сорока тысяч людей, - вспоминает Дарья Касьянова, руководитель направления «Эвакуация». - Ринат Ахметов поставил перед Гуманитарным штабом задачу в максимально короткие сроки эвакуировать людей и, прежде всего, это были семьи с детьми, приемные семьи, детские дома семейного типа.Вывозили их из самых «горячих точек» Донецкой и Луганской области. Сначала - в Святогорск, потому что это самый близкий пункт к городу Славянску, и там было тогда безопасно, позже проложили маршруты на Азовское побережье, в Днепропетровскую область, ну и в другие города Украины -Харьков, Изюм, Курахово».

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Мирное население искало любые возможности для того, что выехать из зоны активных боевых действий. Весь шквал телефонных звонков приняли на себя Виктория Федотова и ее коллеги. Это была первая «горячая линия» Штаба, которая работала в круглосуточном режиме. Волонтеры оказали огромную помощь жителям Славянска, Краматорска, Николаевки, Горловки, которых они координировали по маршрутам, помогали с билетами, поддерживали психологически.

«Когда начались бомбежки, Фонд предложил трем сотрудницам «МАРТИН-клуба» (партнера одного из проектов Фонда «Сохраним ребенку семью»-авт.), стать добровольцами-операторами, - вспоминает Виктория Федотова, руководитель организации. - Мы просто дали свои телефоны и через три часа на нас обрушилась лавина звонков от жителей Славянска. На следующий день к ним добавились звонки жителей Донецка: тогда как раз начали штурм аэропорта. Вместе с нами на линии работали еще порядка десятка человек - сотрудницы Фонда Рината Ахметова, активисты Донецка из числа тех, кто помогал детям».

Ежедневно каждый оператор обрабатывал от 40 до 80 звонков. Принимая звонок, он брал у человека данные, находил оптимальный для него вариант эвакуации. Кроме того, пока человек ехал в автобусе Фонда в пункт назначения, ему находили вариант бесплатного размещения. При необходимости операторы связывались с МЧС, Скорой помощью, социальными службами. Горячая линия тогда работала в тесном сотрудничестве со всем гражданским сообществом Украины - инициативы объединились и помогали друг другу молниеносно. Часто приходилось решать очень сложные задачи - эвакуация неходячих людей, стариков, младенцев. Каждый случай отрабатывался индивидуально. При этом большинство людей были не готовы к эвакуации и тогда операторы объясняли, что нужно брать с собой, ориентировали на местности, покупали билеты через интернет. Вся эвакуация для людей была бесплатна, проект финансировался Фондом по поручению Рината Ахметова.

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«Эвакуация спасла жизни миллионов. Количество жертв, в том числе среди детей, было бы намного больше, если бы люди массово не покинули районы боевых действий. Вклад Фонда и Гуманитарного штаба в спасение мирных жителей Донбасса трудно переоценить. Эвакуация, как массовая, так и точечная - очень дорогое мероприятие. Но благодарности никто из волонтеров Штаба не ожидал, их просто некогда было принимать - люди с трудом пробивались сквозь шквал звонков. Тем не менее, благодарности были: вывезенные прямо из-под обстрелов мирные жители вряд ли смогут когда-нибудь забыть о своем спасении» - уверена Виктория Федотова.

Вблагородном деле спасения наших сограждан Фонду Рината Ахметова оказала серьезную поддержку Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Также партнерами Фонда стали общественные организации «Твоя Перемога», Центр взаимопомощи «Спасем УКРАИНУ», волонтерское движение «Славянское сердце», волонтерские организации «Донбасс – SOS» и «Восток – SOS».

«Все начиналось с желания помочь людям, - вспоминает Петр Дудник, руководитель общественной организации «Твоя Перемога». - Во время активизации боевых действий произошла изоляция Славянска, прекратили работать железная дорога и автовокзал, выехать из города стало практически невозможно. По многочисленным просьбам о помощи людей через соцсетимы сначала на энтузиазме, а потом при поддержке Фонда Рината Ахметова, начали эвакуацию людей».

С Фондом Ахметова Петр Дудник был знаком еще до военных событий, сотрудничая с программой «Сиротству-нет!»и помогая решать проблемы детей-сирот. У самого Петра 8 детей, двое из которых его родные, а остальные- приемные, и тоже родные! Работая с Фондом, он возвращал детям улыбки на их лица, а вот теперь довелось спасать жизни людей!

«Ежедневно мы вывозили от 60 до 150 человек.Мам с детьми, стариков -в сторону Изюма, Святогорска, а лежачих больных - в Харьков. Назад в Славянск привозили продукты, - рассказывает Петр. - Вначале Фонд выделял бензин для перевозки людей. Позже Горячая линия Фонда передавала нам данные людей, которые звонили с просьбой об эвакуации.По Горячей линии передавались и места сборов. Мы были практически единственными в городе, кто ежедневно стабильно вывозил людей из города. Мы были «руками и ногами, заходящими в город».

Когда Славянск освободила украинская армия,оставшиеся люди там были голодными изапуганными, появилась огромная нужда в продуктах. Штаб «Поможем» и тут пришел на помощь –отправил в город несколько грузовиков с едой, чтобы накормить жителей Славянска и других прифронтовых городов.

«Я высоко оцениваю работу Гуманитарного штаба, сотрудники которого с открытым сердцем готовы прийти на помощь в любое время. Они не просто отрабатывают свою зарплату, они искренне помогают людям», - говорит руководитель общественной организации.

Сегодня мы говорили с Петром по телефону. Он находился на Большом лидерском саммите в Славянске. На него приехали люди, которым небезразлична судьба города. «Прямо перед вашим звонком ко мне подошла женщина со словами искренней благодарности за все то, что сделано для эвакуации жителей Славянска. И я понимаю, о чем идет речь, ведь количество эвакуированных достигает нескольких десятков тысяч» - сказал Петр Дудник.

Конечно же, многие из переселенцев, покинув «горячие точки», самостоятельно находили новое пристанище. Но Гуманитарный штаб Рината Ахметова брал на себя задачу не только вывезти из-под обстрелов мирных жителей, а и оперативно предоставить на первое время жилье для самых социально незащищенных переселенцев. В результате около 7 тысяч человек Штаб обеспечил временным жильем, разместив их на 29-и базах отдыха.После эвакуации люди оставались на летних базах на срок от одной недели до нескольких месяцев.

Кроме того, Гуманитарный штаб передал 7 миллионов гривен на проживание переселенцев на базах в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. А переселенцы, которые принимали решение покинуть временное жилье, получили от Гуманитарного штаба «подъемные» сертификаты на материальную помощь из расчета 1500 гривен на каждого члена семьи.

С тех страшных событий прошел ровно год. Сейчас кто-то из переселенцев вернулся домой в родные места, кто-то продолжает скитаться по просторам Украины. Но вряд ли они когда-нибудь смогут забыть о том, что было. И все они, спустя год, мечтают лишь об одном – о том, что война скоро закончится и на Донбасс,в их любимый дом, наконец, придет мир.

Инна Кириченко