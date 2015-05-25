Сегодня – Всемирный день щитовидной железы

В 2009 году Европейская тиреоидная ассоциация предложила отмечать 25 мая как Всемирный день щитовидной железы. Эту инициативу поддержали и другие врачебные сообщества в Азии, Северной и Латинской Америке.

По словам врача-эндокринолога Модерного диабетического центра Галины Новиковой, в последние годы в Украине растут показатели по заболеваниям щитовидной железы.

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"По итогам прошлого года в Украине наблюдаются около 40 тысяч пациентов с онкологией щитовидки, причем почти пятая часть из них проживает в Киеве и Киевской области. И это всего 2% от всей патологии щитовидной железы. О важности работы этого органа нужно говорить не только в громкие даты, заботиться о своей щитовидке надо каждый день. Поскольку профилактика и ранняя диагностика – это залог здоровья", - подчеркнула Новикова.

Врач отметила, что влияние на организм щитовидной железы многофакторное, клиническая картина болезней часто многоликая.

"Именно поэтому нередко пациенты, имеющую больную железу, подолгу лечатся у разных специалистов, не подозревая, что причина болезни в щитовидной железе", - сказала Новикова.

Эндокринолог рассказала, что щитовидная железа – это орган эндокринной системы, который вырабатывает гормоны. "Внешне он похож на бабочку – маленький, в объеме, как правило, не превышающий 20 см куб, весом не более 60,0граммов. Но степень важности этого органа переоценить невозможно. Он вырабатывает гормоны, отвечающие практически за все обменные процессы в организме", - сказала медик.

"Если вы годами безрезультатно лечите нарушения сердечного ритма, депрессию, болезни кожи, желудочно-кишечного тракта, исключите у себя патологию щитовидной железы. Самый простой способ проверить свою щитовидку – это метод скрининговой диагностики. Нужно просто сдать кровь из вены натощак на исследование тиреотропного гормона и пройти УЗИ щитовидной железы, обязательно показав полученные результаты специалисту. А вот браться за расшифровку результатов самостоятельно не стоит – только хороший врач не упустит никаких нюансов", - сказала Новикова.

Она также подчеркнула, что почти за 30 истекших после Чернобыля лет врачи-практики получили от ученых огромный арсенал возможностей для борьбы со всей патологией щитовидной железы.

"Даже почти все виды раков щитовидки лечатся сейчас практически с полным выздоровлением и сохранением хорошего качества жизни – такого, как у здорового человека. От людей требуется только своевременное обследование для диагностики болезни в ее начальной стадии. Для этого достаточно 1 раз в год пройти скрининг: выполнить анализ крови на тиреотропный гормон и сделать УЗИ щитовидной железы. Особенно эти рекомендации актуальны для группы риска: всех людей, родившихся после 1968 года", - отметила врач.