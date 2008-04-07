Хна остановит выпадение волос

Хна – это порошкообразный краситель натурального происхождения, который получают из коры кустарника лавсонии.

Вопреки расхожему мнению с помощью хны можно получить довольно широкий спектр цветов, начиная с медно-рыжего и заканчивая красновато-оранжевым.

Хна благоприятно воздействует на волосы и кожу головы, но тебе не стоит окрашивать ею волосы в случае, если ты привыкла к частой смене цвета волос (хна не смывается), если совсем недавно ты делала химическую завивку или окрашивала волосы, или может собираешься это сделать, так как в этом случае результат окрашивания хной может быть непредсказуемым.

Кроме того, от использования хны следует отказаться, в случае если волосы у тебя очень светлые от природы или же если у тебя более 40% седины, в противном случае ты получишь слишком яркий, огненный цвет волос.

Существуют также маски для волос, которые помогут предотвратить появление перхоти и остановить процесс выпадения волос.

Маска 1. Для приготовления этой маски тебе потребуется три-четыре чайные ложки бесцветной хны смешать с половиной стакана сухой крапивы и залить полученную смесь кипятком, до получения кашеобразного состояния.

В полученную смесь при желании можно добавить желток.

Маску нужно нанести на корни волос и сам волос и укутать голову полиэтиленом.

Маску следует смыть через тридцать минут.

Маска 2. Для ее приготовления следует взять бесцветную хну и развести ее горячей водой до консистенции сметаны.

В полученную смесь следует добавить один яичный желток и одну чайную ложку лимонного сока.

После этого, нанесите маску на волосы и оставьте на десять-пятнадцать минут.